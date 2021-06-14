Son dakika: Başakşehir'de feci kaza! İETT otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Son dakika haberine göre İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın şoförü Şükrü Korkmaz hayatını kaybetti. Yaralanan İETT şoförü ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza sabah saat 08.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre R. E.'nin kullandığı 34 LD 0358 plakalı içinde yolcu olmayan İETT otobüsü ile Şükrü Korkmaz'ın kullandığı 34 ZZ 1240 plakalı hafif ticari araç İstiklal Caddesi'nde kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motoru yerinden çıkan hafif ticari araç, İETT otobüsü tarafından sürüklendi. Kaza nedeniyle İstiklal Caddesi'nin bir bölümü trafiğe tamamen kapandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan İETT şoförü R.E. ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari araç içinde sıkışan Şükrü Korkmaz için uzun süren kurtarma çalışması yapıldı.
Sıkıştığı yerden kurtarılan Şükrü Korkmaz'a hafif ticari aracın açılan arka kapısından ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin araç içinde yaptığı ilk müdahalede Şükrü Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset torbasına konulan cenaze, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.
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