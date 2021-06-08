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Bariyerlere çarparak durabildi! Kağıthane'de İETT otobüsü kazası kamerada

'de, yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan otobüsü, şoförünün son anda manevra yapmasıyla sac bariyerlere çarparak durabildi. İçinde yolcuların da olduğu otobüsün şoförü hafif şekilde yaralandı. Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Bariyerlere çarparak durabildi! Kağıthane'de İETT otobüsü kazası kamerada

Olay, 'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, - seferini yapan 48 hat numaralı otobüsü, yokuş aşağı inerken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

İçinde 8 yolcu bulunan otobüsün sürücüsü karşıdan gelen araçlara çarpmamak için son anda manevra yaparak refüje çıktı. Otobüs, Mecidiyeköy- inşaat alanını ayıran sac perde parçalarını altına alarak refüjde yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kazada otobüsün şoförü, kırılan ön cam parçalarının yüzüne gelmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan şoför, ayakta yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.



Öte yandan kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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