İETT aracı faciaya sürüklendi! İstanbul'da korku dolu anlar
Kağıthane'de yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan İETT otobüsü, cadde üzerindeki metro inşaatını çevreleyen bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otobüste bulunan yolcular yara almazken, otobüs şoförü hafif şekilde yaralandı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 TP 5934 plakalı İstanbul Büyük Şehir Belediyesi(İBB)'ne ait otobüs, cadde üzerinde yokuş aşağı seyir halindeyken bir anda freni boşaldı.
Otobüsteki yolcular korku ve panik yaşarken, otobüs şoförü aracı durdurabilmek için önce refüje çıktı daha sonra ise metro inşaatını çevreleyen demir bariyerlere çaptı.
Kaza sonrası şans eseri yolculardan hiçbiri yara almazken otobüs şoförü aracın ön camından saçılan cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KORKU VE PANİK YAŞAYAN YOLCULAR KAMERADA
Kaza sonrası şoka giren yolcular otobüsten kendilerini dışarı attı. Korku ve paniğin yaşandığı ilk dakikalar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Talep patladı, yüzler gülecek! Araba alacaklara 0,99 faizle kredi müjdesi! Kia, Dacia, Renault, Opel...
- Halkbank müjdeyi verdi! 6 ay anapara geri ödemesiz, 5 yıl vade ise cabası! Kefil şartı aranmıyor...
- 7 Haziran korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Ayçiçeği destekleri ne zaman ödenecek 2021? Yağlık ayçiçeği desteği 2021 hangi tarihte yatacak?
- YKS sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tarihler...
- Bittorrent coin grafik değerlendirmesi nasıl? BitTorrent yükselişe geçecek mi? İşte uzman yorumları..
- Tansiyonu yükseldi, anında başvuru! Bankalardan atak geldi! Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları...
- Maaş zammı netleşiyor! 4D'li taşeron ve kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? Yüzdelik dilim maaş zammı...
- BİM'den onlarca yeni işçi alımı müjdesi! Deneyimsiz acil personel alımı yapılacak! Depocu, kasiyer, reyon elemanı...
- meb.gov.tr: LGS 2021 soruları ve cevapları burada! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tam liste
- Deniz salyası nedir? Denizde müsilaj neden olur? Deniz salyası nasıl geçer, çözümü var mı?
- LGS lise taban puanları açıklandı mı? 2021 MEB lise taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? Son durum...