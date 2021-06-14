Amanos Dağları'nda ters lale türü keşfedildi! Bilim dünyasına tanıtıldı

Doç. Dr. Yıldırım, yeni bir bitkiyi bilim dünyasına kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ters lale (Fritillaria) grubu dünya genelinde 150 kadar türle temsil edilmektedir. Ülkemizde ise son keşifle beraber 46 tür ve bu türlerde 20 tanesi sadece ülkemizde bulunan endemik türlerdir. Bu bağlamda ülkemiz ters lale cinsinin önemli bir merkezidir. Yaptığımız çalışmada da bu bitkinin şu ana kadar dünyada bulunmayan ve ülkemizde de keşfedilmeyen farklı bir tür olduğunu belirledik. Doç Dr. Mehtap Tekşen ile çalıştık ve ülkemiz adına dünyaya kazandırdık." dedi.