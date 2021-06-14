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Koronavirüsten korunmak için İbn-i Sina'nın taktiğini uyguluyor! O kitapta neler yazıyor?

Koronavirüse karşı aşılanma tüm hızılıyla devam ederken 'da 'nın bir kitabından aldığı yöntemi deneyen şaşkına çevirdi. Binlerce derecelik kızdırılmış demirle ısıtılmış suyu içen Kavaklı, vücuda güç ve kuvvet verdiğini söyledi.

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Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Koronavirüsten korunmak için İbn-i Sina'nın taktiğini uyguluyor! O kitapta neler yazıyor?

Bıçakçılığı Tarihi isimli kitabın yazarı , binlerce derecelik kızdırılmış demirle ısıtılmış suyu içerek koronavirüsten korunuyor.

Bu işi bilmeyen insanların yapmaması uyarında bulunan Murat Kavaklı, bilmeden çok sayıda koronavirüslü kişiyle yan yana geldiğini ve içtiği bu demirli su sayesinde hiç hastalığa yakalanmadığını iddia etti.

Bu suyu 'nın kitabından alan Kavaklı, vücuda güç ve kuvvet verdiğini söyledi. Bıçakçı, atölyede bin 500 derece kızdırdığı paslanır çeliği suya defalarca sokarak içine de günlük sakızı koyuyor. Daha sonra bu suyu tülbentle süzerek içiyor. Kavaklı, bu suyu alışkın olmayan vatandaşların içmemesi tavsiyesinde bulunarak, faydadan çok zarar görebileceklerini söyledi.

Kendinin bir tıp mütehassısı olmadığını ifade eden Murat Kavaklı, "Tanıdığım bir çok demirci, temiz bir kazanın içine günlük sakızı ve su koyarak kızdırılmış demiri suya batırıyordu. Daha sonra bu suyu içiyorlardı. Demirciler binlerce yıldır demiri kızdırıp suya basarak suyunu içerler. Kızdırdığımız çelik paslanır olacak. Paslanmaz olmuyor.

Bir kilo suya 5 gram günlük sakızı katıp bu suyun içine kızdırılmış paslanır çeliği sokup bekletiyoruz. Bu işlem defalarca devam ediyor. Demirciler bunu bu şekilde yapıyorlar. O suyun içinde biraz tortu oluşuyor. Bu su temiz bir tülbent yardımıyla süzülüyor. Koronavirüs sürecinde biz hazırladığım bu sudan ailece 4 defa içtik.

Bu süreçte koronavirüslü insanlarla bilmeden yan yana bulunmuşuz, onlar karantinada yattılar, bize hiç hastalık bulaşmadı. İbn-i Sina'nın kitabında bu şekilde hazırlanan demir suyunun vücuda büyük bir direnç verdiği yazıyor" dedi.

"BU SUYU BİLMEYEN İÇMESİN, FAYDA YERİNE ZARARI GÖRÜR"

Bilmeyen insanın bu karışımdan içmemesi gerektiğini belirten Kavaklı, "Bunu duyan vatandaşlar yapmaya çalışabilir. Bu işin yapma tekniğini bilmeyen vatandaşlar faydadan çok zararını görür, denemesinler. Kötü sonuçlar doğurabilir" şeklinde konuştu.

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