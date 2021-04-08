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İzmir’de inanılmaz olay! Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düştü

ilçesinde saat 03.00 sıralarında Yıldız Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanda barışmak ve evlenmeye ikna etmek için gittiği eski sevgilisi B.K.’nin 4’üncü kattaki evinde, kadının oğlu uyanınca balkondan balkona sarkarak kaçmaya çalışan ., 1’inci kattan düşüp ağır yaralandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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İzmir’de inanılmaz olay! Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düştü

. (37) konuşmak için eski sevgilisi olduğu ileri sürülen B.K.'nin 4'üncü kattaki evine gitti. Özkan A. ile barışıp evlenmeye ikna etmeye çalıştığı B.K. arasında tartışma çıktı.

Bu sırada B.K.'nin odada uyuyan oğlu uyandı. Eski sevgilisinin oğlunu karşısında gören Özkan A., balkona kaçıp, kapıyı kilitledi.

Özkan A. daha sonra balkondan balkona tutunup 1'inci kata kadar, tadilat nedeniyle kurulu olan demir iskeleye ulaştı. Ancak Özkan A., burada dengesini kaybedip aşağı düştü. Beton zemine çakılan Özkan A., ağır yaralandı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Gürültüye uyanan bina sakinleri, polis vei sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, ağır yaralanan Özkan A.'yı ambulansa alarak 'ne götürüldü.

Tedaviye alınan Özkan A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Polis, B.K. ve oğlunu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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