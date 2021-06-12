12 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda vinç devrildi

Son dakika haberine göre istikametinde seyir halindeyken kontrolden çıkan vinç yolunda devrildi. Kazada vinç şoförü hafif şekilde yaralanırken kaza nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla açıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda vinç devrildi

16. viyadüğü mevkisinde istikametine seyir halindeki Fatih G. idaresindeki 34 LZ 0948 plakalı vinç, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince sürücü Fatih G.'ye olay yerinde ayakta müdahale edildi. Araçta bulunan Sedat A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı, tek şeritten kontrollü bir şekilde verildi.

Kara yolları ekiplerince yolu temizleme çalışmaları sürüyor.

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