Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda vinç devrildi
Son dakika haberine göre Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeyken kontrolden çıkan vinç Uskumruköy yolunda devrildi. Kazada vinç şoförü hafif şekilde yaralanırken kaza nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla açıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu 16. viyadüğü Uskumruköy mevkisinde Ankara istikametine seyir halindeki Fatih G. idaresindeki 34 LZ 0948 plakalı vinç, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince sürücü Fatih G.'ye olay yerinde ayakta müdahale edildi. Araçta bulunan Sedat A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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