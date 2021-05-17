Antalya’da manken Burcu Çağlayan’ı balkondan atarak öldüren İbrahim Tokgöz 4 yıldır firari!

Çağlayan'ın ailesi, "Olayın üzerinden 11 yıl geçti. Biz 11 yıldır her gün ölüyoruz. Katil yakalanıp cezasını çekmeli ki yüreğimizdeki ateş biraz olsun sönsün" diyerek duruma tepki gösterdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN