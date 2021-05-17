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Antalya’da manken Burcu Çağlayan’ı balkondan atarak öldüren İbrahim Tokgöz 4 yıldır firari!

'da 2010’da balkondan manken ’ı atarak öldüren iş adamı , 2017’de ceza aldığı duruşmadan firar etti. 4 yıldır kaçak olan İbrahim Tokgöz’ün bulunmasını isteyen Burcu Çağlayan'ın ailesi, "Olayın üzerinden 11 yıl geçti. Biz 11 yıldır her gün ölüyoruz. Katil yakalanıp cezasını çekmeli ki yüreğimizdeki ateş biraz olsun sönsün" dedi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Antalya’da manken Burcu Çağlayan’ı balkondan atarak öldüren İbrahim Tokgöz 4 yıldır firari!

'da yaşayan manken , 2010'da işadamı 'ün evinin balkonundan düşerek öldü.

Savcılığın 4 yıl süren soruşturması sonunda hakkında "kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açılan İbrahim Tokgöz, tutuklandı.

Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 2 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat etti. Çağlayan ailesinin avukatı 'ne itiraz etti.

1'inci Ceza Dairesi'nde 24 Kasım 2017'de görülen temyiz duruşmasında ömür boyu hapis cezası,tahrik ve iyi halden 13 yıl 9 aya indirdi.

Ailesi ve yakınları karara tepki gösterince çıkan kargaşadan yararlanan Tokgöz, duruşma salonundan kaçıp izini kaybettirdi. Aradan geçen 4 yıla rağmen de yakalanamadı.

Çağlayan'ın ailesi, "Olayın üzerinden 11 yıl geçti. Biz 11 yıldır her gün ölüyoruz. Katil yakalanıp cezasını çekmeli ki yüreğimizdeki ateş biraz olsun sönsün" diyerek duruma tepki gösterdi.

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