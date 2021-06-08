Bursa’da sıra dışı müsilaj görüntüsü! Bütün marina betonla kaplı gibiydi





"5 SANTİM YUKARISINI GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİ"



Altay, tabakanın yoğunlaşmış ve dalgalarla beraber katlanmış hale geldiğini fark ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:



"Bir teknenin üzerine çıktım ve ayağımı aşağıya uzattım, baktım. Sünger, hatta daha kalın bir tabaka gibiydi. Açıldığında, dış cephe yırtıldığında kötü bir yosun kokusu gibi geldi.