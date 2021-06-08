08 Haziran 2021, Salı
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Boşanmak isteyen karısının kabusu oldu! Aile boyu işkence

Son dakika haberine göre; Boşanmak isteyen iki çocuğunun annesi ’ı kaçırarak ailece işkence yapan ve ağabeyi hapis cezasına çarptırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2021
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Boşanmak isteyen karısının kabusu oldu! Aile boyu işkence

'Polis İmdat' hattını 11 Mayıs 2020 günü saat 01.00 sıralarında arayan bir kadın, 'de 'nde sokakta yürürken kızının elektroşok cihazıyla bayıltılarak siyah bir minibüsle kaçırıldığını ihbar etti.

Alarma geçen İstanbul polisi, minibüsün plakasından yola çıkarak yol kameralarını takibe aldı. Yapılan araştırmada minibüste GPS cihazı da olduğu tespit edildi. GPS kayıtlarına göre minibüs, kadını aldıktan sonra ilk olarak 'daki ormanlık alana gitmiş, daha sonra da 'taki bir sokakta park etmişti. Polis ekipleri sokağı ablukaya alarak minibüsün tam da önünde durduğu eve baskın yaptı.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Evde elleri ve ayakları plastik kelepçelerle bağlı, uğradığı işkence nedeniyle kanlar içinde bir kadın bulundu. Başında da iki adam vardı. Yapılan kimlik tespitinde kadının (25), ona işkence edenlerinse eşi (34) ve amcası (65) olduğu ortaya çıktı. Polis, Ceylan Yıldırım kaçırılırken minibüste bulunan Ersin Yıldırım'ın kardeşleri Burhan, Ali ve Yıldırım'ı da o gece 'te gözaltına aldı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ersin Yıldırım ve tutuklandı.

Ceylan Yıldırım, polislere "Beykoz'da, ormanlık alanda beni bir sandalyeye oturtarak elimi kolumu bağladılar. Eşim ve ağabeyi beni döverek işkence etti" dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava önceki gün karara bağlandı. Mahkeme, Ersin Yıldırım ve ağabeyi Burhan Yıldırım'a 16 yıl 4 ay, kendilerine yardım eden kardeşleri Dilek ve 'a 11 yıl 6 ay, amcaları Sait Yıldırım'a ise 5 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme indirim uygulamadı.

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