Boşanmak isteyen karısının kabusu oldu! Aile boyu işkence

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Evde elleri ve ayakları plastik kelepçelerle bağlı, uğradığı işkence nedeniyle kanlar içinde bir kadın bulundu. Başında da iki adam vardı. Yapılan kimlik tespitinde kadının Ceylan Yıldırım (25), ona işkence edenlerinse eşi Ersin Yıldırım (34) ve amcası Sait Yıldırım (65) olduğu ortaya çıktı. Polis, Ceylan Yıldırım kaçırılırken minibüste bulunan Ersin Yıldırım'ın kardeşleri Burhan, Ali ve Dilek Yıldırım'ı da o gece Pendik'te gözaltına aldı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ersin Yıldırım ve Burhan Yıldırım tutuklandı.