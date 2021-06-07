Deniz salyası (müsilaj) nedir? Marmara'da ortaya çıkan deniz salyası, Anadolu Yakası sahillerinde görülmeye devam ediyor. Balıkçı barınakları, vapur ve motor iskeelelerinin rüzgardan etkilenmeyen kısımlarında deniz salyası yoğunluğu gözleniyor. Bu gelişmelerin ardından deniz salyası ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, deniz salyası nedir? Denizde müsilaj neden olur? Deniz salyası nasıl geçer, çözümü var mı? İşte cevaplar...

DENİZ SALYASI (MÜSİLAJ) NEDİR?

Halk arasında deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, balıkçılar tarafından nez ya da salya olarak tanımlanıyor. Müsilaj, tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın ve yapışkan bir maddedir. Bu madde, tek hücreli bitkisel canlılardan bir tür fitoplankton olan Gonyalux fragilis'in yoğun çoğalması ve oluşturduğu renk sarmalıdır.