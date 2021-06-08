Adana'dan üzücü haber! Sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni...
Adana’da arkadaşıyla sulama kanalında yürüyen 7 yaşındaki çocuk dengesini yitirerek suya düştü. 7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni düştüğü yerin 6 kilometre uzağında hidroelektrik santrali kapaklarında bulundu.
Alınan bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde sulama kanalı kenarında arkadaşıyla birlikte yürüyen İbrahim Akkurt (7) dengesini yitirerek suya düştü.
İbrahim'in arkadaşı koşarak çocuğun ailesine giderek durumu anlattı. Bunun üzerine İbrahim'in ailesi durumu polise bildirip sulama kanalına akın etti.
Olay yerine gelen polis ekipleri, durumu dalgıç polislere bildirdi. Sulama kanalına gelen dalgıç polisleri, 7 yaşındaki İbrahim'i yapılan arama çalışmalarında bulamadı. Havanın kararmasıyla dalgıç polisler arama çalışmalarına son verdi.
"6 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU"
Gece saat 00.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde bulunan hidroelektrik santrali çalışanları, kanal içerisindeki kapaklarda ceset olduğunu fark etti. Görevliler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen dalgıç polisleri, suda bulunan cesedi çıkardı.
Yapılan incelemede cesedin 7 yaşındaki İbrahim'e ait olduğu belirlendi.
İbrahim'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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