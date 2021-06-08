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Adana'dan üzücü haber! Sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni...

’da arkadaşıyla sulama kanalında yürüyen 7 yaşındaki çocuk dengesini yitirerek suya düştü. 7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni düştüğü yerin 6 kilometre uzağında hidroelektrik santrali kapaklarında bulundu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.06.2021
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Adana'dan üzücü haber! Sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni...

Alınan bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında ilçesine bağlı 'nde sulama kanalı kenarında arkadaşıyla birlikte yürüyen (7) dengesini yitirerek suya düştü.

İbrahim'in arkadaşı koşarak çocuğun ailesine giderek durumu anlattı. Bunun üzerine İbrahim'in ailesi durumu polise bildirip sulama kanalına akın etti.
Olay yerine gelen polis ekipleri, durumu dalgıç polislere bildirdi. Sulama kanalına gelen dalgıç polisleri, 7 yaşındaki İbrahim'i yapılan arama çalışmalarında bulamadı. Havanın kararmasıyla dalgıç polisler arama çalışmalarına son verdi.



"6 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU"

Gece saat 00.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı 'nde bulunan hidroelektrik santrali çalışanları, kanal içerisindeki kapaklarda ceset olduğunu fark etti. Görevliler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen dalgıç polisleri, suda bulunan cesedi çıkardı.

Yapılan incelemede cesedin 7 yaşındaki İbrahim'e ait olduğu belirlendi.

İbrahim'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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