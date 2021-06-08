08 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ters şeride giren cip jandarma aracına çarptı! 2'si asker 4 yaralı

Ters şeride giren cip jandarma aracına çarptı! 2'si asker 4 yaralı

'da meydana gelen trafik kazasında bölünmüş yolda ters şeride giren karşı yönden gelen aracıyla çarpıştı. Kazada 2'si uzman çavuş 4 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
ABONE OL
Ters şeride giren cip jandarma aracına çarptı! 2'si asker 4 yaralı

Kaza Bartın Kurucaşile karayolunun Çakraz tepesi mevkiinde geldi.

Ters şeride giren cip jandarma aracına çarptı! 2'si asker 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre Kurucaşile'den Bartın istikametine seyir halinde olan M.D. yönetimindeki 74 BR 008 plakalı cip bölünmüş yolda ters şeride girerek karşı yönden gelen Jandarma Trafik Timi aracı ile kafa kafaya çarpıştı.

Ters şeride giren cip jandarma aracına çarptı! 2'si asker 4 yaralı

Kazada Jandarma Trafik Timi aracında bulunan Amasra Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Uzman Çavuş İ.N. ve Uzman Çavuş A.Y. ile cip sürücüsü M.D. ve cipte yolcu olarak bulunan H.İ. yaralandı.

Ters şeride giren cip jandarma aracına çarptı! 2'si asker 4 yaralı

Yaralılar 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ters şeride giren cip jandarma aracına çarptı! 2'si asker 4 yaralı

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA