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Babalar günü ne zaman 2021? Babalar gününe kaç gün kaldı? İşte tarihler...

ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayına girilmesiyle Babalar Günü tarihi aramaları sıklaştı. Babalar Gününde, babasına sürpriz yapmak isteyen herkes ne tarz hediyeler alabileceğini araştırıyor. İşte, Babalar günü ne zaman 2021? Babalar gününe kaç gün kaldı? İşte tarihler...

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Giriş Tarihi: 08.06.2021
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Babalar günü ne zaman 2021? Babalar gününe kaç gün kaldı? İşte tarihler...

ne zaman 2021? Babalar gününe kaç gün kaldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. gibi senede bir gün kutlanan ve babalara duyulan sevginin dile getirildiği Babalar Günü 2021 tarihi merak ediliyor. Bilindiği gibi Babalar Günü her yıl Haziran ayının üçüncü haftasında kutlanıyor. İşte, Babalar günü ne zaman 2021? Babalar gününe kaç gün kaldı? İşte tarihler...

BABALAR GÜNÜ 2021 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Her yıl haziran ayında kutlanan Babalar Günü, haziran ayının üçüncü haftasına kutlanıyor. Babalar Günü bu yıl 20 Haziran 2021 Pazar tarihinde kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ HEDİYELERİ

En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat

Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı

Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka

Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri

Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.

Babanızın baş harfine göre kol düğmesi ve ya kemer

Babalar günü hediyesi seçerken asıl önemli olan babanızın neyden hoşlandığını bilmek olacaktır. Onu düşünmeniz ve onun mutlu olmasını istemeniz alacağınız hediyeyi yeteri kadar anlamlı yapacaktır.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan , Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da 'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı , her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

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