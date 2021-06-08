Rüyada köpek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek görmek rüya tabiri...
''Rüyada köpek görmek rüya tabiri'' araştırması yapanlar için detaylı bilgiler burada. Rüyada köpek kovalaması, köpek ısırması, rüyada köpek görmek, rüyada yavru köpek görmek gibi rüya tabirlerinin yanıtını arayanlar, rüya tabircilerin söz konusu rüyalarla ilgili yaptığı tabirleri merak ediyor. İşte rüyada köpek görmenin anlamı...
Rüyada köpek görmek sadakate ve düşmanlığa yorulur. Dişi köpek, nesli çok ve kocasını koruyan bir kadına yorumlanır. Köpek yavrusu ise sevimli bir çocuk demektir. Aynı zamanda Rüyada köpek görmek sadakat anlamına da gelmektedir. Köpek rüyası çeşit çeşit tabir edilmiştir. Rüyada köpek tarafından kovalanmak dikkatli olmak gerektiğine ve köpek kovalaması, söz sahibi tamahkar kimseye, köpek kovalamak ise kötü kimselerden kurtulmak olarak tabir edilmiştir. Rüyada köpek saldırması işlerdeki eksikliğe yorulur. Köpek aynı zamanda kötü huylu alim, hizmetkar ve gammaz kimseler diye de tabir edilir. İşte 49 farklı anlam ve açıklaması bulanan köpek görmenin tabir ve yorumları:
RÜYADA YAVRU KÖPEK GÖRMEK
Köpek yavrusu sevimli bir çocuk anlamına gelir. Eğer köpek beyazsa, o çocuk mümindir. Siyah olursa, çocuk Ailenin büyüğü olacaktır. Rüyada görülen köpeklerin yavrusu iyi rüyadır. Rüyada siyah köpek yavrusu görmek doğacak çocuğun ailenin büyüğü olacağına işaret eder.
Rüyada yavru köpek sevmek, rüya sahibinin yaşamına her vakit pozitif baktığına işaret eder. Rüyada yavru köpek sevdiğini gören kişi, çocuklarına sevgisinin çoğalacağına da yorulur. Rüyada yavru köpek sevmediğini görmesi, rüya sahibinin, iyilik göreceği kişiler olduğuna ve onlardan her zaman yardım alacağına delalettir.
Rüyada yavru köpek sevmek, rüya sahibinin yaşamına her vakit pozitif baktığına işaret eder. Rüyada yavru köpek sevdiğini gören kişi, çocuklarına sevgisinin çoğalacağına da yorulur. Rüyada yavru köpek sevmediğini görmesi, rüya sahibinin, iyilik göreceği kişiler olduğuna ve onlardan her zaman yardım alacağına delalettir.
RÜYADA KÖPEĞİN YAVRUSU EMZİRMESİ
Rüyada dişi bir köpeğin yavrusunu emzirdiğini görmek, çocukları varsa, onlardan hayır göreceğine işaret eder. Bekarsa helal süt emmiş bir kimseyle evleneceğine işarettir.
RÜYADA EVDE KÖPEK GÖRMEK
Düşmanlığında bile iyilik ve şefkat olan biri ile tabir edilir. Aynı zamanda merhametli ve olgun kimse demektir. Adi ev köpeği, zalim düşmana delalet eder.
RÜYADA HAVLAYAN KÖPEK GÖRMEK
Köpekleri havlar şekilde görmek, dedi-kodu eden düşmana alamettir. Rüyada köpeklerle beraber havladığını görmek, arzu ve isteklere erişmeye işarettir. Rüyada işitilen köpeklerin sesi, fuzuli ve boş söze tabir edilir.
RÜYADA KÖPEK GİBİ HAVLAMAK
Rüyada köpeklerle beraber havladığını görmek, arzu ve isteklere erişmeye işarettir. Kendisini köpekler uluyor veya havlıyorsa isteklerinin gerçekleşeceğine işarettir. Güven içinde olacağına yorumlanır. Kişi arzusuna erişir.
Sokakta sürü halinde havlayarak giden köpekleri gören, içinde beslediği bütün isteklerine kavuşur.
Rüyada köpekleri havlar şekilde görmek, dedi-kodu eden düşmana alamettir. Yine bir köpeğin biri üzerine havladığını görmek, diğeri aleyhinde kötü ve fena söz söyleyen kimseye delalet eder.
RÜYADA KÖPEK YALAMASI
Bir köpeğin kendisinin yanına gelerek, ellerini yaladığını ve kısık sesle havladığını görmek, kendisini alt etmek isteyen rakiplerinin yola geldiğine ve onunla anlaşmak istediklerine delalet eder.
RÜYADA KÜÇÜK KÖPEK GÖRMEK
Küçük köpek zararsız, gücü kuvveti olmayan bir kimse ile tabir edilir.
RÜYADA BÜYÜK KÖPEK GÖRMEK
Endişe işaretidir. Cafer-i Sâdık (R.A) rüyada köpek görmeyi alçak düşman, tamahkar zengin, işleri ve amelleri çirkin âlim, gammaz ve cahil adam olarak tabir etmiştir.
RÜYADA BİR SÜRÜ KÖPEK GÖRMEK
Düşmanların çokluğuna işaret eder.
BİR KÖPEĞİN ÖNÜNE KEMİK ATMAK
İyilik yapıp karşılığında nankörlük bulacağınıza yorulur.
BİR KÖPEĞİN BERRAK SU İÇTİĞİNİ GÖRMEK
Yaşamınızı eğlence ve boş şeylerle geçireceğinize, ancak başınıza belaların geleceğine, malınızı azar azar toplayacağınıza ve bunu hayır işlerde harcayacağınıza işarettir.
RÜYADA KÖPEK SESİ DUYMAK
Fuzuli işlere ve boş sözlere işarettir.
RÜYADA KÖPEK BOĞUŞTURMAK
Rüyada oynatmak ve birbirleriyle boğuşturmak için kullanılan köpekleri görmek, ferah, zevkli yaşama ve sefaya delâlet eder.
RÜYADA SÜS KÖPEĞİ GÖRMEK
Ebu Sait El Vaiz: köpek görmeyi iki şekilde tabir etmiştir: Sahibi olduğu hizmetçiler ve yendiği düşman. Muzır köpek, rüya sahibi için zarar verecek düşmandır. Oynamak ve eğlenmek için beslenen sevimli süs köpeği, tat almakla, sevgi ve sevinçle yorumlanır. Süs köpeği beslemek, esiyle arasının iyi olmadığına işarettir. Rüyasında bir süs köpeğini kucağında taşıdığını görmek, esine hıyanet ettiğine delalet eder. Muzır köpek, rüya sahibi için zarar verecek düşman; oynamak ve eğlenmek için beslenen süs köpeği, tat almakla, sevgi ve sevinçle yorumlanır. Rüyasında bir köpek saatin aldığını veya kendisine hediye edildiğini görmek, nafaka hususunda akrabasından bazıları ile aralarında geçimsizlik ve ayrılık olup, sonradan hepsinin geçeceğine delalet eder.
RÜYADA ÇOBAN KÖPEĞİ GÖRMEK
Rüyada çoban köpeği görmek ve ona malik olmak, mülk, mal ve menfaate işarettir. Rüyada çoban köpeğine malik olmak, rüya sahibine bir mülkten elde edeceği menfaate işarettir.
RÜYADA ÇOBAN KÖPEĞİ BESLEMEK
Rüyada bir çoban köpeği beslediğini görmek, düşmanları varsa kendisinden çekindiklerine, yahut ev halkının kendisi hakkında büyük saygıları bulunduğuna işarettir.-
RÜYADA KÖPEĞE YEMEK VERMEK
Köpeğe ekmek doğradığını görenin rızkı bol olur.
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