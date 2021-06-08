Rüyada köpek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek görmek rüya tabiri...

Rüyada köpek görmek sadakate ve düşmanlığa yorulur. Dişi köpek, nesli çok ve kocasını koruyan bir kadına yorumlanır. Köpek yavrusu ise sevimli bir çocuk demektir. Aynı zamanda Rüyada köpek görmek sadakat anlamına da gelmektedir. Köpek rüyası çeşit çeşit tabir edilmiştir. Rüyada köpek tarafından kovalanmak dikkatli olmak gerektiğine ve köpek kovalaması, söz sahibi tamahkar kimseye, köpek kovalamak ise kötü kimselerden kurtulmak olarak tabir edilmiştir. Rüyada köpek saldırması işlerdeki eksikliğe yorulur. Köpek aynı zamanda kötü huylu alim, hizmetkar ve gammaz kimseler diye de tabir edilir. İşte 49 farklı anlam ve açıklaması bulanan köpek görmenin tabir ve yorumları:

RÜYADA YAVRU KÖPEK GÖRMEK

Köpek yavrusu sevimli bir çocuk anlamına gelir. Eğer köpek beyazsa, o çocuk mümindir. Siyah olursa, çocuk Ailenin büyüğü olacaktır. Rüyada görülen köpeklerin yavrusu iyi rüyadır. Rüyada siyah köpek yavrusu görmek doğacak çocuğun ailenin büyüğü olacağına işaret eder.