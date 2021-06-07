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SON DAKİKA | 215 çocuğun cesedi Kanada’yı karıştırdı! Egerton Ryerson’ın heykeli böyle yıkıldı

’da 1978 yılında kapatılan Kızılderili (Yerli) Yatılı Okulu'nda 215 çocuğun kalıntılarına bulunmasına yönelik tepkiler devam ederken, tartışmalı yatılı okul sisteminin mimarlarından ’ın ’da bulunan heykeli yıkıldı. İşte o anlar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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SON DAKİKA | 215 çocuğun cesedi Kanada’yı karıştırdı! Egerton Ryerson’ın heykeli böyle yıkıldı

Kanada'nın Britanya Columbia eyaletinde yer alan kentinde 1978 yılında kapatılan Kamloops Kızılderili (Yerli) Yatılı Okulu'nda, 29 Mayıs'ta yer radarı yöntemiyle yürütülen çalışmalarda 215 çocuğun kalıntıları bulunmuştu.

Çocuklara ait kalıntıların bulunması ülkede infiale neden olurken, halkın ırkçı kişilere ait heykellere yönelik saldırıları yeniden başladı.

kentinde yer alan 'nde tartışmalı yatılı okul sisteminin mimarlarından kabul edilen 'ın heykeli protestocular tarafından daha önce saldırıya uğramasının ardından bu kez boynuna geçirilen halat yardımı ile yıkıldı.

Protestocular ayrıca, üniversitenin adının da değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, dün öğleden sonra düzenlenen gösteriye binden fazla kişinin katıldığı ifade edilerek, heykelin kamyon yardımı ile yıkıldığı aktarıldı.

Üniversite Rektörü ise yaptığı açıklamada, heykelin yıkılmasının ardından restore edilmeyeceğini veya eski yerine yerleştirilmeyeceğini açıkladı.

Ryerson, 1800'lerde 'da kamu eğitim sisteminin oluşturulmasında önde gelen isim olarak biliniyor.

Üniversite yetkilileri ise daha önce heykele bir plaket ekleyerek, Ryerson'ın yatılı okul sistemini ve bunun yerli topluluk üzerindeki etkisini şekillendirmedeki rolünü kabul etmişti.

Öte yandan, Kamloops ise 19. ve 20. yüzyıllarda yerli gençleri zorla asimile etmek amacıyla hükümet ve dini otoriteler tarafından yönetilen 'daki zorunlu yatılı okulların en büyüğüydü.

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