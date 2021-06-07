SON DAKİKA | 215 çocuğun cesedi Kanada’yı karıştırdı! Egerton Ryerson’ın heykeli böyle yıkıldı

Çocuklara ait kalıntıların bulunması ülkede infiale neden olurken, halkın ırkçı kişilere ait heykellere yönelik saldırıları yeniden başladı.

Toronto kentinde yer alan Ryerson Üniversitesi'nde tartışmalı yatılı okul sisteminin mimarlarından kabul edilen Egerton Ryerson'ın heykeli protestocular tarafından daha önce saldırıya uğramasının ardından bu kez boynuna geçirilen halat yardımı ile yıkıldı.