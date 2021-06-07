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Manisa'da TIR'ın otomobili biçtiği anlar araç kamerasında: 1’i ağır 2 yaralı

'nın ilçesinde TIR'ın bir otomobili altına aldığı anlar başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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Manisa'da TIR'ın otomobili biçtiği anlar araç kamerasında: 1’i ağır 2 yaralı

Korkunç aza, Turgutlu ilçesi Yeni Garaj Kavşağında meydana geldi.

İzmir'den Ankara istikametine seyir halinde olan Sedat D. (54) yönetimdeki 45 M 2928 plakalı TIR, iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçerken kavşaktan karşı yola geçmekte olan Hasan C. (17) yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpışma sonrası otomobil, TIR'ın altında sıkıştı ve sürüklendi.

Kazada Hasan C. hafif yaralanırken, otomobilde bulunan Bekir S. (18) araç içerisinde sıkıştı.

Olay yerine gelen AKS ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Bekir S. ile Hasan C., Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılarından Bekir S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşanan kaza başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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