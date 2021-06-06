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Akaryakıt istasyonunda korkutan an! Görevli alevlerden canını zor kurtardı

'ın El-Kasım Bölgesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çalışan görevli, yakıt aldığı sırada alev topuna dönen araç nedeniyle ölümden döndü. İşte korkunç anlar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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Akaryakıt istasyonunda korkutan an! Görevli alevlerden canını zor kurtardı

Suudi Arabistan'ın El-Kasım Bölgesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yakıt alan bir araç alev topuna döndü.

Akaryakıt istasyonunda korkutan an! Görevli alevlerden canını zor kurtardı

İstasyonda çalışan görevli ise alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Akaryakıt istasyonunda korkutan an! Görevli alevlerden canını zor kurtardı

Olay anı istasyonda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, yakıt alan aracın sürücüsü ile görevli arasındaki konuşma sırasında yere yanan bir cismin düştüğü ve görevlinin panik halinde araçtan uzaklaşırken araca bağlı olan yakıt pompasını çıkardığı görülüyor.

Akaryakıt istasyonunda korkutan an! Görevli alevlerden canını zor kurtardı

Yakıt pompasının araçtan çıkması ile yere dökülen yakıtın, bir anda alev alması ile istasyon görevlisi alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Akaryakıt istasyonunda korkutan an! Görevli alevlerden canını zor kurtardı

Olayda hafif şekilde yaralanan görevlinin, bacağının ve kolunun alev aldığı görüldü.

Akaryakıt istasyonunda korkutan an! Görevli alevlerden canını zor kurtardı

Araç sürücüsü de panik halinde aracını terk ederken, istasyon görevlileri yangına hızla müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Akaryakıt istasyonunda korkutan an! Görevli alevlerden canını zor kurtardı

Yangının çıkış nedeninin ise sigara olduğu öne sürüldü.

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