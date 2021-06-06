Bakın ne yaptı! Film gibi kovalamaca sonrası şoke eden savunma...

ŞOKE EDEN AÇIKLAMA

Polisler tarafından ambulansa götürülen O.K., etrafındaki meraklı kalabalığa hitaben, "Ehliyetim yok o yüzden kaçtım. Bir şey yok yani. İki bira içtim, ehliyetim yok. Başka bir şey yok. Zaten çıkar kanımda" demesi dikkat çekti.