Son dakika: Beykoz Göksu Deresi'nde demirli yatta yangın çıktı
İstanbul'un Beykoz ilçesi Göksu Deresi'nde demirli yatta yangın çıktı. Yangın çevredeki yatlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yatta hasar meydana geldi.
Saat 03.00 sıralarında Göksu Deresi'nde demirli bulunan Grace isimli lüks yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yattan dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yattaki yangına müdahale ederek büyümeden söndürüldü.
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