Son dakika: Beykoz Göksu Deresi'nde demirli yatta yangın çıktı



Bir görgü tanığı, "Ben teknelere bakıyordum. Baktım ki duman çıkıyor. İtfaiyeye haber verdik, hemen geldiler, yatta bir arkadaş vardı o da çıktı" dedi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yatta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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