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Son dakika: Beykoz Göksu Deresi'nde demirli yatta yangın çıktı

'un 'nde demirli yatta yangın çıktı. Yangın çevredeki yatlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yatta hasar meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2021
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Son dakika: Beykoz Göksu Deresi'nde demirli yatta yangın çıktı

Saat 03.00 sıralarında 'nde demirli bulunan isimli lüks yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yattan dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yattaki yangına müdahale ederek büyümeden söndürüldü.


Bir görgü tanığı, "Ben teknelere bakıyordum. Baktım ki duman çıkıyor. İtfaiyeye haber verdik, hemen geldiler, yatta bir arkadaş vardı o da çıktı" dedi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yatta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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