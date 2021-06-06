07 Haziran 2021, Pazartesi
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2 metre uzunluğunda! O ilde yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sportif balıkçılıkla uğraşan iki kişi 2 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı. Öte yandan Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sıcakların başlamasıyla birlikte yılana benzeyen ‘Oluklu ’ doğada görülmeye başlandı. Zararsız olan oluklu kertenkelenin yılan sanılarak öldürülmemesi için vatandaşlar uyarıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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2 metre uzunluğunda! O ilde yakalandı

Akşam saatlerinde Saray'da bulunan bir gölette avlanmaya çıkan ve 'nun oltasına yayın balığı takıldı.

Balığı çıkartmakta zorlanan balıkçılar yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından 2 metre uzunluğundaki yayın balığını kıyıya çekebildi.

YAŞAM ALANINA GERİ BIRAKILDI

Yaklaşık 65 kilo ağırlığındaki balığıyakalayan ve ardından gölete geri bırakan Barış Avkan ve Koray Kavaklıoğlu, "Sportif olarak olta balıkçılığı yapıyoruz. Bu gece buraya kasna (tatlı su kefali) avı için gelmiştik ama oltamıza bu dev yayın balığı takıldı. Spin olta ile yakaladığımız bu balık spin olta ile bugüne kadar yakalanan en büyük tatlı su balığı olabilir. Sudan çıkardığımız bu yayın balığını ölçüp, hatıra fotoğrafı çekindikten sonra tekrar yaşam alanına geri bıraktık. Sürdürülebilir bir avcılık için tüm amatör balıkçıkla uğraşan arkadaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyoruz" diye konuştular.

YILAN DEĞİL, KERTENKELE

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sıcakların başlamasıyla birlikte yılana benzeyen 'Oluklu ' doğada görülmeye başlandı. Zararsız olan oluklu kertenkelenin yılan sanılarak öldürülmemesi için vatandaşlar uyarıldı.

Son olarak bahçesinde oluklu kertenkele ile karşılaşan vatandaşlar, oluklu kertenkeleyi kendilerine zarar gelmeyecek doğal bir alana bıraktı. Zararsız olan bu kertenkelelerin öldürülmemesi için hayvan severler vatandaşları uyardı.

Halk arasında 'kör yılan' olarak da bilinen oluklu kertenkelelerin yılana benzediği için öldürüldüğünü kaydeden Veteriner Hekim Melis Destan ise, oluklu kertenkelelerin insanlara zarar vermeyip; , ve küçük böceklerle beslendiklerini anımsatarak; ekolojik denge içinde önemli işlevlerinin olduğunu vurguladı.

Öte yandan, besin zincirinde böcekleri tükettiği için çiftçilere de büyük yararları bulunan oluklu kertenkelelerin yapılaşmaların arasında kaldıklarında oralardan alınıp mutlaka doğal bir alana bırakılmaları istendi.

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