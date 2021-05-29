Antalya'da korona kumarı: 12 kişiye ceza yağdı!

12 kişiye, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 110 bin 568 lira idari yaptırım uygulandı.Masa üzerinde 5 bin 100 lira ve 9 deste oyun kağıdı ele geçirildi.

Kumar oynayanlardan A.Ö.'nün hakaret ve tehdit suçlarından arama kaydının olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

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