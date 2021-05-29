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Antalya'da korona kumarı: 12 kişiye ceza yağdı!

Son dakika haberleri... 'nın Kaş İlçesinde kumar oynayan 12 kişiye tarihi ceza kesildi. Kovid-19 tedbirlerini hiçe sayan gruba 110.568 lira ceza uygulandı. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 29.05.2021
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Antalya'da korona kumarı: 12 kişiye ceza yağdı!

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'nde M.B.'nin (47) evinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese giden ekipler, M.B. (47), A.Ö. (28), E.C. (44), S.T. (46), A.K. (31), E.Ç. (45), C.H. (39), E.K. (45), A.C. (20), A.İ. ( 37), M.E. (47), O.K.'nın (41) kumar oynadığını belirledi.

12 kişiye, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 110 bin 568 lira idari yaptırım uygulandı.Masa üzerinde 5 bin 100 lira ve 9 deste oyun kağıdı ele geçirildi.
Kumar oynayanlardan A.Ö.'nün hakaret ve tehdit suçlarından arama kaydının olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

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