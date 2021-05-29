Salda Gölü'ndeki sarımtırak görüntüye ilişkin Vali Ali Arslantaş'tan flaş açıklama

"GÖRÜNTÜLER BEYAZ ADALARDA DEĞİL"

Kahraman, göl çevresine günübirlik gelenlerin ve turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak için sadece birtakım birimler yapıldığını aktararak, bugün sosyal medyada dolaşımda olan görüntünün özellikle beyaz adalar kısmında olmadığını vurguladı.

Görüntünün halk plajı kısmında bir köşe noktasında çok küçük bir alanda daha çok mevsimsel olarak oluştuğunu bildiren Kahraman, "Çam ve sazlık polenlerinin oluşturduğu birtakım bitkisel atıkların neden olduğu görüntülerle karşılaştık. İlk izlenimlerimize göre bu durumun mevsimsel olduğunu düşünüyoruz. Tabi numuneleri aldık, laboratuvara gönderdik." değerlendirmesinde bulundu.