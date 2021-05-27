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Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Korona aşısı olanlar maske takma yasağından muaf mı? Normalleşme sürecinde...
Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde maske takma zorunluluğu uygulanıyor. 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme sürecinin ardından yeni normalleşme adımları atılacak. Bu süreçte en çok merak edilenlerden biri de "maske zorunluluğu" oldu. Son günlerde maske takmanın bazı durumlarda serbest olacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Peki, maske takma zorunluluğu kalktı mı? Korona aşısı olanlar maske takma yasağından muaf mı? Normalleşme sürecinde yeni maske kuralı nasıl olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 27.05.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 16:32
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