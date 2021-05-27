Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Korona aşısı olanlar maske takma yasağından muaf mı? Normalleşme sürecinde...

"TEKNOLOJİ İLERLEDİ, TARİHTE OLMADIĞI KADAR HIZLA AŞI ÜRETİLDİ"

KLİMİK Derneği Başkanı Prof. Dr. Azap, "Salgında çoğu gitti azı kaldı" diyerek, müjdeyi verdi ve ekledi:

"Bunu söyleyebiliyoruz, çünkü tarihteki büyük salgınlara baktığınız zaman en yakında örneğin 2009 yılında yaşamış olduğumuz domuz gribi salgınında, Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın başladı dediği günden, salgın bitti dediği güne 18 ay geçmişti. Yine 20'nci yüzyılda yaşanan grip pandemilerine baktığımızda, 1,5 ila 3 yıl arasında sürdüğünü görüyoruz. Covid-19 salgınında bizim beklentimiz, tabi teknolojiler ve bilim ilerliyor, tarihte hiç olmadığı kadar hızlı aşı üretme şansı oldu insanoğlunun. O yüzden sanırım 2 yıl kadar süreceğini söylemek sanırım bilimsel, geçerli bir tahmin olur. Ve biz artık 1,5 yılı neredeyse bulmuş durumdayız."