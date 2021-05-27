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Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Korona aşısı olanlar maske takma yasağından muaf mı? Normalleşme sürecinde...

Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde maske takma zorunluluğu uygulanıyor. 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme sürecinin ardından yeni normalleşme adımları atılacak. Bu süreçte en çok merak edilenlerden biri de "maske zorunluluğu" oldu. Son günlerde maske takmanın bazı durumlarda serbest olacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Peki, maske takma zorunluluğu kalktı mı? Korona aşısı olanlar maske takma yasağından muaf mı? Normalleşme sürecinde yeni maske kuralı nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.05.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 16:32
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Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Korona aşısı olanlar maske takma yasağından muaf mı? Normalleşme sürecinde...

Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Normalleşme adımları hızlanırken, maske takma zorunluluğu ile ilgili de son dakika gelişmeleri yaşanmaya başlandı. Maske takma yasağının ne zaman biteceğini merak eden vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. 1 Haziran'a sayılı günler kala gözler yeni maske kurallarına çevrildi. Peki, maske takma zorunluluğu kalktı mı? Korona aşısı olanlar maske takma yasağından muaf mı? Normalleşme sürecinde yeni maske kuralı nasıl olacak? İşte haberin detayları...

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Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Korona aşısı olanlar maske takma yasağından muaf mı? Normalleşme sürecinde...

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, yurt genelinde maske takma zorunluluğu devam ediyor. 1 Haziran'dan sonraki yeni normalleşme sürecinde yeni maske kuralları henüz açıklanmadı. Ancak normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanların artık maskesiz oturabileceği ya da dolaşabileceği kulislerde konuşulanlar arasında.

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Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Korona aşısı olanlar maske takma yasağından muaf mı? Normalleşme sürecinde...

SALGINDA ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüs salgınında sona yaklaşıldığını bildirerek, "Salgında çoğu gitti azı kaldı. Şimdiye kadarki salgınlara baktığımızda, ortalama 1,5 ila 3 yıl sürdüğünü görebiliyoruz. Kovid-19'da 14 ayda 140 bin bilimsel çalışma yayınlanmış, hızla aşı geliştirildi. 1,5 yılı tamamladık. Çok az bir zaman kaldı, diyebiliriz. Ancak aşılamaların tam anlamıyla yapılabilmesi gerekiyor. Aksi taktirde aşılanmayan kesimde yeni varyantlar çıkabilir ve bu da tüm emekleri boşa çıkarır" dedi. Prof. Dr. Azap, Hindistan'da Kovid sonrası görülen kara mantar enfeksiyonu salgınında asıl nedenin tedavide yüksek doz kortizon kullanımı ve bölgesel farklılık olduğunu kaydederek, Türkiye'nin bu açıdan risk altında olmadığını söyledi.

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Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Korona aşısı olanlar maske takma yasağından muaf mı? Normalleşme sürecinde...

Toplantıda konuşan KLİMİK Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, KLİMİK Derneği Genel Sekreteri ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Kongre Düzenleme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Selda Sayın Kutlu, Doç. Dr. Mehtap Aydın ile Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, salgında son durum ve aşılamalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Korona aşısı olanlar maske takma yasağından muaf mı? Normalleşme sürecinde...

"TEKNOLOJİ İLERLEDİ, TARİHTE OLMADIĞI KADAR HIZLA AŞI ÜRETİLDİ"
KLİMİK Derneği Başkanı Prof. Dr. Azap, "Salgında çoğu gitti azı kaldı" diyerek, müjdeyi verdi ve ekledi:

"Bunu söyleyebiliyoruz, çünkü tarihteki büyük salgınlara baktığınız zaman en yakında örneğin 2009 yılında yaşamış olduğumuz domuz gribi salgınında, Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın başladı dediği günden, salgın bitti dediği güne 18 ay geçmişti. Yine 20'nci yüzyılda yaşanan grip pandemilerine baktığımızda, 1,5 ila 3 yıl arasında sürdüğünü görüyoruz. Covid-19 salgınında bizim beklentimiz, tabi teknolojiler ve bilim ilerliyor, tarihte hiç olmadığı kadar hızlı aşı üretme şansı oldu insanoğlunun. O yüzden sanırım 2 yıl kadar süreceğini söylemek sanırım bilimsel, geçerli bir tahmin olur. Ve biz artık 1,5 yılı neredeyse bulmuş durumdayız."