Uzman isim tartışmalara son noktayı koydu: Aşı değil ama korona kısırlığa sebep olabilir

Kovid-19 aşılarıyla ilgili çıkan olumsuz haberler, özellikle de sosyal medyada yayılan dedikodular yüzünden çoğu kişi aşı olmaktan korkuyor ve kaçıyor.Aşı hakkı olmasına rağmen yaptırmayıp virüse yakalanan ve yoğun bakımda tedaviye alınan hatta hayatını kaybeden çok kişi var.

Kovid-19 aşısı olduktan sonra bazıları kalp krizi geçirdiğini, bazıları ise aşının alerji yaptığını, tansiyon değerlerinin bozulduğunu iddia ediyor. Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, bu haberlerin doğruyu yansıtmadığını söyledi. Bu tarz haberlerin insanları aşı karşıtı olmaya ittiğine dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin uyarıda bulunuyor "Dolayısıyla aşıya dair bir iddia duyduğunuzda mutlaka araştırın" diyor.