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İzmir'de 2 milyon TL'lik "gümrük kaçağı" AUDI marka otomobil ele geçirildi

'in ilçesinde, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen  bir otomobil ele geçirildi. Otomobilin piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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İzmir'de 2 milyon TL'lik gümrük kaçağı AUDI marka otomobil ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bir otomobil (AUDI marka) için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 27 Mayıs Perşembe günü otomobil İskele karşısında durdurdu.

Ekiplerin evraklarda yaptığı incelemede piyasa değer yaklaşık 2 milyon TL olan otomobilin gümrük kaçağı olduğunu belirleyerek araca el koydu.

Öte yandan, gözaltına alınan otomobilin sürücüsü T.G.S., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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