İzmir'de 2 milyon TL'lik "gümrük kaçağı" AUDI marka otomobil ele geçirildi

Ekiplerin evraklarda yaptığı incelemede piyasa değer yaklaşık 2 milyon TL olan otomobilin gümrük kaçağı olduğunu belirleyerek araca el koydu.

Öte yandan, gözaltına alınan otomobilin sürücüsü T.G.S., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.