Kırklareli’nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli’nde yurda yasa dışı yollarla giren 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Bulgaristan polisleri tarafından değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip Türkiye’ye gönderildiklerini söyledi.
Alınan bilgiye göre, Şükrüpaşa köyü ve Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe köyünde düzensiz göçmen ihbarı alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından 2 bölgede yapılan araştırmada 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin iddiasına göre, Bulgaristan polisleri tarafından değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip Türkiye'ye gönderildiklerini söylediler.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.