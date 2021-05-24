24 Mayıs 2021, Pazartesi
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Kırklareli’nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

’nde yurda yasa dışı yollarla giren 7 uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, polisleri tarafından değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip ’ye gönderildiklerini söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2021
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Kırklareli’nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Şükrüpaşa köyü ve Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe köyünde düzensiz göçmen ihbarı alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından 2 bölgede yapılan araştırmada 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin iddiasına göre, Bulgaristan polisleri tarafından değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip Türkiye'ye gönderildiklerini söylediler.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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