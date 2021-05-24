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Dikili'de 23 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in ilçesinde, unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 , ekipleri tarafından kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2021
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Dikili'de 23 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 23.14 sıralarında Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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