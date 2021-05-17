Marmaris'te 11 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik bota konularak geri itilen 11 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Marmaris ilçesinin 65 kilometre kırsalında bulunan Bozburun Mahallesi açıklarında bir balıkçı gece saat 04.20 sıralarında lastik bot içinde çok sayıda kişi olduğu ihbarında bulundu.
Devriye gezen Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti.
Bozukkale Mevkii açıklarında bulunan lastik bota yanaşan ekipler aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 11 kaçak göçmeni kurtardı.
Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenler doktor kontrolü ve kimlik tespitinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
ÜZERLERİNE ATEŞ AÇILIP, PARALARI ALINARAK ÖLÜMÜ TERK EDİLDİLER
Kaçak göçmenler verdikleri ifadelerinde, Yunanistan'ın Simi (Sömbeki) Adası'na geldiklerinde askerler tarafından kendilerine ateş açıldığını, cep telefonu ve paralarının alındığını ve lastik botlarının motorunu bozduktan sonra kendilerini açık denize ittiklerini söyledikleri öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Başvurular ne zaman? Kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kırtasiye ve...
- 3.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Ödemeler ne zaman? Müzisyenler, kaportacılar, konfeksiyoncular ve...
- Çiftçiye müjde! Bakliyat, yaş çay, sert ekmeklik buğday, arpa alım fiyatı ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre desteği...
- Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL destek! 2021 esnaf destek paketi başvuru nasıl yapılır? Kimler faydalanacak?
- Son dakika: 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Lokanta, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi ne zaman açılacak?
- Son dakika: 1 Haziran'da eğlence mekanları açılacak mı? Barlar, birahaneler, gece kulüpleri açılıyor mu?
- SON DAKİKA! 1 Haziran'da nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile hangi iş yerleri, mekanlar açılacak?
- 2 farklı kategoride sürpriz indirim! BİM 18 Mayıs Salı aktüel kataloğunda neler var? Yarından itibaren...
- Zam pazarlığı başlıyor! 4D'li taşeron ve kamu işçisine müjde! ÇSGB yüzdelik dilim ve seyyanen zam son durum!
- ATA AÖF final sınavı tarihi açıklandı! 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman, online mı?
- Açık lise 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖL ders seçimi, kayıt yenileme son gün ne zaman?
- 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Çarşamba tam gün sokağa çıkma yasağı var mı? Kamuda mesai olacak mı?