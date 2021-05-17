17 Mayıs 2021, Pazartesi
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Marmaris'te 11 kaçak göçmen kurtarıldı

'nın ilçesinde, unsurlarınca lastik bota konularak geri itilen 11 kaçak göçmen, ekiplerince kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2021
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Marmaris'te 11 kaçak göçmen kurtarıldı

ilçesinin 65 kilometre kırsalında bulunan açıklarında bir balıkçı gece saat 04.20 sıralarında lastik bot içinde çok sayıda kişi olduğu ihbarında bulundu.

Devriye gezen 'na bağlı ekipler harekete geçti.

açıklarında bulunan lastik bota yanaşan ekipler aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 11 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenler doktor kontrolü ve kimlik tespitinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



ÜZERLERİNE ATEŞ AÇILIP, PARALARI ALINARAK ÖLÜMÜ TERK EDİLDİLER

Kaçak göçmenler verdikleri ifadelerinde, 'ın Simi (Sömbeki) Adası'na geldiklerinde askerler tarafından kendilerine ateş açıldığını, cep telefonu ve paralarının alındığını ve lastik botlarının motorunu bozduktan sonra kendilerini açık denize ittiklerini söyledikleri öğrenildi.

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