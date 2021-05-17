Marmaris'te 11 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenler doktor kontrolü ve kimlik tespitinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.





ÜZERLERİNE ATEŞ AÇILIP, PARALARI ALINARAK ÖLÜMÜ TERK EDİLDİLER



Kaçak göçmenler verdikleri ifadelerinde, Yunanistan'ın Simi (Sömbeki) Adası'na geldiklerinde askerler tarafından kendilerine ateş açıldığını, cep telefonu ve paralarının alındığını ve lastik botlarının motorunu bozduktan sonra kendilerini açık denize ittiklerini söyledikleri öğrenildi.