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Son dakika | Elazığ'da korkutan deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Son dakika haberi...AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre 'ın ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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Son dakika | Elazığ'da korkutan deprem! AFAD-Kandilli son depremler

AFAD'dan alınan bilgiye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 16:49 sıralarında Sivrice ilçesi merkez üssü olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği, 7 kilometre olarak bildirildi.

Kent merkezinde de deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

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