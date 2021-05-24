Son dakika | Elazığ'da korkutan deprem! AFAD-Kandilli son depremler
Son dakika haberi...AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 16:49 sıralarında Sivrice ilçesi merkez üssü olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği, 7 kilometre olarak bildirildi.
Kent merkezinde de deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.