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Son dakika: Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 28 göçmen kurtarıldı

Son dakika haberine göre ’in ilçesinde Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 28 göçmen, kurtarıldı.

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Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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Son dakika: Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 28 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 28 göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan göçmenler hakkında, yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.

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