Vaka sayısı artan tek il Tunceli! Dikkat çeken açıklama: Şehir dışından gelenler...
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan koronavirüs risk haritasında ilginç bir gelişme yaşandı. Risk haritasında vaka sayısı artan tek il Tunceli oldu. Vaka sayısı artışının, kapanma sürecinde il dışından gelenlerden kaynaklandığını belirten İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, "Vaka sayımız yükselse de, ölüm oranı çok düşük. Ölüm oranında Türkiye'de en düşük kentiz" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs risk haritasında Tunceli, geçen haftaki vaka oranı 100 binde 123,44 olurken, bu hafta ise 124,64 oranıyla Türkiye'de vaka artışının olduğu tek il olarak belirlendi.
Vaka sayılarının arttığı tek kent olmasına rağmen Tunceli, ülke genelindeki en düşük ölüm ve yoğun bakım oranına sahip. İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, vaka sayısının artışının, kapanma sürecinde il dışından gelen kişilerden kaynaklandığını belirterek, "Şubat ayında, vaka sayımız tek haneli rakamlara düşmüştü. Çok az sayıda vaka görülüyordu.
Kapanma sürecinden sonra, vaka sayılarımız ciddi oranda arttı. Yaklaşık 100 binde 400'e çıkan vaka sayılarıyla karşılaştık. Vaka sayımızda tam kapanmanın etkisiyle, yüzde 75 oranında bir düşüş gerçekleşmişti. Bu sayı yeterli değil. Tam kapanmanın etkisiyle daha ciddi oranda azalma bekliyorduk. Tam kapanma öncesinde, ilimize gelen misafirlerimiz oldu.
Özellikle bazı ilçe ve köylerimize çok sayıda kişi geldi. Gelenlerle vaka sayımız arttı. Yaz aylarında da il dışından gelen kişi sayısı çok artacak. Bu durum, vaka sayımızı ciddi oranda yükseltecektir. Şu anda bir azalma içerisindeyiz, vatandaşlarımızdan çok dikkatli olmalarını istiyoruz. İl dışından gelen kişiler yüzünden vaka sayımız artıyor" dedi.
'ÖLÜM VE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI EN DÜŞÜK OLAN İLİZ'
83 bin nüfuslu kentin yaklaşık yarısı aşı olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Nüfusun yaklaşık yarısını aşılamış bulunmaktayız. Tek doz 40 bin aşı yaptık. Aşıdan kaynaklı ölüm ve yoğun bakım oranımız çok düşük. Önceki dönemlerde, ölüm ve yoğun bakım oranı çok yüksekti. Bu kötü durumu bu sefer görmedik. Vaka sayımız yükselse de, ölüm oranı çok düşük.
Ölüm oranında Türkiye'de en düşük kentiz. Vatandaşlarımızın bu kısıtlama sürecinde, evlerinde sıkıldığını biliyoruz. Onların bunaldıklarını tahmin edebiliyoruz. Ancak yaz aylarında rahat gezmek istiyorsak, Tunceli'nin doğal güzelliklerinden faydalanmak istiyorsak, kurallara aşı oranımız tam yükselene kadar riayet edersek, çok iyi olacak" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Herkesin cebine uygun krediler! Hemen 10.000, 20.000 ve 30.000 TL almak mümkün! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Garanti...
- "Ölümün nefesi ensesinde, bıçak sırtı oldu" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı! Kefenini alıp mezara gidecek...
- BİM 24 Mayıs Pazartesi kampanyası açıklandı! BİM aktüel kataloğuna o ürünler damga vuracak! İşte güncel liste
- MEB takvimi 2021: AÖL 3. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman? Açık lise 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak?
- Pazar günü marketler açık mı, kapalı mı? 23 Mayıs Pazar marketler kaçta açılacak, kapanacak? A101, BİM, ŞOK...
- Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hangi illerde kalkacak? İşte dikkat çeken tarih
- Emekli zammı netlik kazanıyor! 2021 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...
- Beklenen açıklama: Banka sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 vergi borcu affı ne zaman çıkacak? Prim, trafik cezası...
- ŞOK'tan indirim açıklaması! 25 Mayıs'ta sona erecek! Hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı sonrası...
- Kritik tarih! 1 Haziran'da kısıtlamalar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Son gelişmeler...
- OGM 2.000 işçi alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar neler?
- 22 Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne kadar? Ödeme tarihleri...