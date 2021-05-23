Vaka sayısı artan tek il Tunceli! Dikkat çeken açıklama: Şehir dışından gelenler...





'ÖLÜM VE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI EN DÜŞÜK OLAN İLİZ'



83 bin nüfuslu kentin yaklaşık yarısı aşı olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Nüfusun yaklaşık yarısını aşılamış bulunmaktayız. Tek doz 40 bin aşı yaptık. Aşıdan kaynaklı ölüm ve yoğun bakım oranımız çok düşük. Önceki dönemlerde, ölüm ve yoğun bakım oranı çok yüksekti. Bu kötü durumu bu sefer görmedik. Vaka sayımız yükselse de, ölüm oranı çok düşük.