Mersin'de orman yangını! 2 hektarlık alan zarar gördü
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, çıkan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
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