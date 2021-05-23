23 Mayıs 2021, Pazar
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Mersin'de orman yangını! 2 hektarlık alan zarar gördü

'in ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, çıkan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2021
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Mersin'de orman yangını! 2 hektarlık alan zarar gördü

'in ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. İlçe sınırlarındaki Çamdüzü mevkisinde bulunan ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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