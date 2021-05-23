23 Mayıs 2021, Pazar
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Genç kızlardan korkunç kavga! Tekmeler havada uçuştu

’de genç kızlar tekme tokat birbirine girdi. Kavgaya karışmayan gençler arkadaşlarını güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2021
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Genç kızlardan korkunç kavga! Tekmeler havada uçuştu

Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi 1265. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki grup halinde bir araya gelen genç kızlar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile iki kız birbirlerini saçından tutarak yere düşürürken, diğer kızlar ve çevrede bulunan erkekler de tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Kavgaya karışmayan gençler arkadaşlarını güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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