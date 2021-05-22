Tedbirler etkisini gösterdi! Risk haritası kırmızıdan yeşile döndü
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tam kapanma ve sıklaşan tedbirler ile birlikte vaka sayılarında düşüş var. Azalan vaka sayıları Hayat Eve Sığar (HES) haritasına da yansırken şehir yeniden yeşile döndü. Son 24 saatte Zonguldak ile genelinde 77 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, vaka sayısının iki haneli rakamlara gerilediği öğrenildi. Kdz. Ereğli’de ise günlük vaka sayısı 30 civarı oldu.
Korona virüs ile mücadelede artan vaka sayıları sonrası 29 Nisan - 17 Mayıs arası ülke genelinde Tam Kapanma dönemine girildi. Bu süreçte denetimler artırılırken, izin belgesi olmayan kişilere idari işlem uygulandı. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu 23 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada, vefat yaşının düştüğünü, günlük vaka sayısının 120 olduğunu ve yoğun bakım odalarının dolduğunu ifade etmişti.
Ülke genelinde artan vaka sayılarının ardından, Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından yeni denetimler ve kısıtlamalar hayata geçirildi.
Tam kapanma öncesi Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kırmızıya dönüşen Ereğli haritası 22 Mayıs tarihi itibarıyla yeniden yeşile döndü.
İçişleri Bakanlığı tarafından, son alınan kararlara göre haftaiçi saat 21:00 ile 05:00 arası ve Cuma 21:00'den kesintisiz Pazartesi saat 05:00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Son 24 saatte Zonguldak ile genelinde 77 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, vaka sayısının iki haneli rakamlara gerilediği öğrenildi. Kdz. Ereğli'de ise günlük vaka sayısı 30 civarı oldu.
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