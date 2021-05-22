Tedbirler etkisini gösterdi! Risk haritası kırmızıdan yeşile döndü

İçişleri Bakanlığı tarafından, son alınan kararlara göre haftaiçi saat 21:00 ile 05:00 arası ve Cuma 21:00'den kesintisiz Pazartesi saat 05:00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Son 24 saatte Zonguldak ile genelinde 77 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, vaka sayısının iki haneli rakamlara gerilediği öğrenildi. Kdz. Ereğli'de ise günlük vaka sayısı 30 civarı oldu.