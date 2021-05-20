Son dakika: Rami'de binanın çatısı alev alev yandı

Eyüpsultan Rami Cuma Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan binaların çatısına da sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Çevre ilçelerden de destek ekip istendi.

Yangın yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.