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Son dakika: Rami'de binanın çatısı alev alev yandı

Son dakika haberine göre 'nde bulunan binanın çatısında yangın çıktı. Yangın yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Son dakika: Rami'de binanın çatısı alev alev yandı

Eyüpsultan Rami Cuma Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan binaların çatısına da sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Çevre ilçelerden de destek ekip istendi.

Yangın yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

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