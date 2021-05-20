Trabzon’da da bahis şirketine 32 bin lira kaptıran kadını sevgilisi de dolandırdı
Ortahisar ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki N.Ş. adlı kadın futbol maçlarına bahis yapmak isteyince 32 bin lira parasını kaptırdı. Parasını geri almak için araya giren sevgilisi kadını ‘avukat tuttum’ diyerek yüklü miktarda dolandırdı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki N.Ş. adlı kadın, Şubat ayında sosyal medya paylaşım sitesi instagram hesabından futbol bahisleri üzerinden yüksek miktarda paralar kazanıldığına dair reklamlar gördü.
BAHİS İÇİN 32 BİN LİRA GÖNDERDİ
Üniversite mezunu olan ve kamuya bağlı bir çağrı merkezinde çalışan N.Ş., whatsapp üzerinden mesajlaştığı kişiye bahis oynayıp para kazanmak amacıyla belirli miktarlarda para gönderdi. Yüksek miktarda para kazandığı, kazandığı parayı çekebilmek için vergi ve dosya masrafı gibi işlemler altında kendisinden para talep edilen N.Ş., dolandırıcılara toplamda 32 bin lira yatırdı.
Dolandırıldığını anladıktan sonra erkek arkadaşı A.Y.'ye durumu anlatan N.Ş. (33), parayı geri alabilmek için avukat tutmaya karar verdi. Trabzon'da ikamet eden ve ortaokul mezunu olan A.Y., tanıdığı iyi avukatlar olduğunu söyleyerek yardımcı olabileceği belirtti. A.Y., daha sonra iki avukat tuttuğu gerekçesiyle sevgilisi N.Ş.'den 5 bin lira talep etti.
ERKEK ARKADAŞI DA DOLANDIRDI
Bahis sitesine gönderdiği paraların banka dekontlarını ve yazışma görüntüleri A.Y.'ye teslim eden ve vekalet için boş bir kağıda imza atan N.Ş., avukatlar için para talep eden A.Y.'nin banka hesabına 5 bin lira gönderdi.
Erkek arkadaşına sürekli sormasına rağmen, avukatların isimlerini mafya avukatı olduklarını söyleyerek kendisine vermediğini belirten N.Ş. ifadesinde, "A.Y bana davanın sonuçlandığını, karşı tarafın ceza aldığını, içeri girdiklerini, hatta benden yasadışı bahis oynadığım için tarafıma 3 ay hapis cezası verildiğini ancak dayısının Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'i tanıdığını, hapis cezasını para cezasına çevirdiklerini, 10 bin TL para cezamın olduğunu, tanıdık olmam sebebiyle 7 bin TL olarak ödeyeceğimi söyledi. Ben de bu parayı A.Y.'nin hesabına benim adıma ödemesi için gönderdim" dedi.
BAŞSAVCININ ADINI KULLANDI
N.Ş.'yi kandırmaya devam eden A.Y., Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'in adını kullanarak kız arkadaşından para talep etti. Başsavcı Hüseyin Tuncel'e aitmiş gibi olan, "Sayın A.Y. Ben Hüseyin Tuncel. Dosyanıza takipsizlik kararı verildi. Dosyanızı takip ediniz. Devlete gerekli dosya parasını ödeyiniz. N.Ş. beraat etti." yazılı bir mesajın ekran görüntüsünü N.Ş.'ye gönderdi.
A.Y.'nin isteği üzerine yaklaşık 5 bin tl daha yatırdığını kaydeden N.Ş., "Kendisinden dosya numarasını istediğimde, 'Sen, kimse bilmesin istediğin için dosya açılmadan bu işlemler yapıldı' dedi. Paranın ne zaman hesabıma geleceğini sorduğumda oyaladı" ifadelerini kullandı.
YALANLARI DEVAM ETTİ
A.Y.'nin en son kendisine, Başsavcı Hüseyin Tuncel'in FETÖ soruşturmasından görevden alındığını, kendisinin ve dayısının da sürekli bu tarz işler yaptığı için soruşturma başlatıldığını ve karakola alındığını, artık bu işlerle uğraşmak istemediğini, başının çaresine bakması gerektiğini söylediğini ifade eden N.Ş.,"Verdiğim paraların nereye gittiğini sorunca 'Başsavcıya gitti' dedi.
SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ
Bunun üzerine dolandırıldığından şüphelenen N.Ş., Trabzon Adliyesi'ne giderek Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat Bürosu'na şikayette bulundu. N.Ş. ifadesinde, "Bugüne kadar korktuğum için herhangi bir yere şikayetçi olamadım. Cesaretimi toplayarak şikayetçi olmaya karar verdim. Yaptığım araştırmada bana beyan ettiği hususların hiçbirine gerek olmadığını öğrendim. A.Y. benim bu zaafımdan yararlanmış ve beni dolandırmıştır. Beni instagram üzerinden dolandıran şahıslar ile A.Y.'den şikayetçiyim" diyerek konunun araştırılmasını istedi.
'PİŞMANIM' DEDİ
Şikayet üzerine harekete geçen Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, A.Y.'yi gözaltına aldırdı. Savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul eden A.Y., "N.Ş. yaklaşık 2 yıldır kız arkadaşımdır. Benden yardımcı olmamı istedi. Bana banka aracılığıyla para gönderdi. Ben de bu paraları kendi ihtiyaçlarım için harcadım. Aldığım paraları iade etmeyi düşünüyordum. Para bulana kadar oyalamak düşüncesi ile bu yalanları söyledim. Trabzon Cumhuriyet Başsavcısının ismini kullandığım için çok pişmanım. Üzerime atılı suçlamaları kabul ediyorum" beyanında bulundu.
ÖNCE TUTUKLAMA SONRA TAHLİYE
Kendisini kamu kurumlarıyla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan tutuklanma talebiyle Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen A.Y., tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Cezaevinde bulunan A.Y., N.Ş.'den aldığı parayı geri ödedi. N.Ş., kendisinden alınan paranın geri ödemesinin ve zararını giderilmesinin ardından A.Y.'den olan şikayetinden vazgeçti. Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliği, N.Ş.'nin şikayetinden vazgeçmesi üzerine A.Y.'nin tahliyesine karar verdi.
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