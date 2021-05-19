Bursa'da apartmanın çatı katıda korkutan yangın! Vatandaşlar film gibi izlediler
İnegöl ilçesinde saat 14.30 sıralarında Yeni Mahalle Menekşe Caddesi üzerinde bir sitede bulunan apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü. Sokağa çıkan mahalle halkı yangına müdahaleyi izlerken, sosyal mesafe de unutuldu.
YAŞAM DHA
Yangın, Yeni Mahalle Menekşe Caddesi üzerindeki sitede bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında, saat 14.30 sıralarında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çatının tamamına yayıldı. Dumanları gören mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine kısa sürede siteye gelen itfaiye, merdivenli araçlar ile yangına müdahale ederek, alevleri bir saatlik çalışmayla söndürdü. Yangın sonucu, çatı kullanılamaz hale geldi.
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