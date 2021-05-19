19 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da apartmanın çatı katıda korkutan yangın! Vatandaşlar film gibi izlediler

Bursa'da apartmanın çatı katıda korkutan yangın! Vatandaşlar film gibi izlediler

ilçesinde saat 14.30 sıralarında üzerinde bir sitede bulunan apartmanın çatısında çıkan itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü. Sokağa çıkan mahalle halkı yangına müdahaleyi izlerken, sosyal mesafe de unutuldu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
ABONE OL
Bursa'da apartmanın çatı katıda korkutan yangın! Vatandaşlar film gibi izlediler

, üzerindeki sitede bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında, saat 14.30 sıralarında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çatının tamamına yayıldı. Dumanları gören mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede siteye gelen itfaiye, merdivenli araçlar ile yangına müdahale ederek, alevleri bir saatlik çalışmayla söndürdü. Yangın sonucu, çatı kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangını gören mahalle halkı, sokağa çıkarak yangını ve müdahaleyi izledi. Bu sırada sosyal mesafenin unutulduğu görüldü, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA