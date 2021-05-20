Kayseri’de platonik dehşet! Teklifini reddeden Arife öğretmeni öldürüp intihara kalkıştı
Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Taslak Sokak'ta saat 09.00 sıralarında Tolga Temur (29), arkadaşlık teklifini reddeden rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu'nu (26) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Sarıoğlu’nun annesi, "Kızıma ne oldu, söyleyin çocuğuma ne oldu?" diyerek feryat etti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, özel bir eğitim kurumunda rehberlik öğretmeni olarak çalışan Arife Nur Sarıoğlu (26), evinden çıkıp okula gittiği sırada arkadaşlık teklifini kabul etmediği Tolga Temur ile karşılaştı.
İkili arasında kısa süre sonra çıkan tartışmanın ardından Tolga Temur üzerinde bulunan tabanca ile genç öğretmene 3 el ateş ederek ağır yaraladı.
Daha sonra kendisine de bir el ateş eden Temur da ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Talihsiz öğretmen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan Tolga Temur ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.
Arife Nur Sarıoğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen genç öğretmenin ailesi de siniz krizi geçirdi.Acı haber alan Arife Nur Sarıoğlu'nun yakınları olay yerine geldi.
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