16 Mayıs 2021, Pazar
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Kocaeli'de mayıs ayı ortasında şiddetli dolu yağışı!

’nin yüksek kesimleri şiddetli dolu yağışıyla beraber beyaza büründü. Başta ve ilçelerinin kırsal mahalleleri olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde etkili olan vatandaşları şaşırttı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.05.2021
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Kocaeli'de mayıs ayı ortasında şiddetli dolu yağışı!

Kocaeli'de yüksek kesimlerde dolu yağışı etkili olurken vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Başta Derince ve Körfez ilçelerinin kırsal mahalleleri olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Yer yer fındık büyüklüğünde yağan dolular Mayıs ayında etrafı beyazlara bürürken duruma şaşıran İshakçılar ve Sucalar köyündeki vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

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