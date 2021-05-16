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İstanbul alarma geçti! Dolu yağacak mı? Vatandaşlar tedbir amaçlı araçların üstünü örttü

'da öğle saatlerinde ve 'de dolu ve sağanak yağışının etkili olmasının ardından İstanbullular akşam saatlerinde araçlarının üzerini halı, kilim ve battaniye örterek dolu yağışına karşı tedbir aldı. Peki İstanbul'da havalar nasıl olacak? İstanbul'da dolu yağacak mı? İşte detaylar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
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İstanbul alarma geçti! Dolu yağacak mı? Vatandaşlar tedbir amaçlı araçların üstünü örttü

'da sürücüler araçlarının üzerine halı, kilim ve battaniye örterek dolu yağışına karşı tedbir aldı. İstanbul'da öğle saatlerinde ve 'de dolu ve sağanak etkili oldu.

Kentin 'nda birçok kişi, akşam saatlerinde de olası dolu yağışına karşı araçlarını korumak için çeşitli önlemler aldı.

Kapalı otoparkı olmayan vatandaşlar sokaklara park ettikleri araçlarını, evlerinden taşıdıkları halı, plastik hasır, battaniye, çarşaf, branda, kartonla korumaya çalıştı. Bir araç sahibinin de aracının üzerine palto örttüğü görüldü.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

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