İstanbul bayram namazı saati: 13 Mayıs 2021 Ramazan Bayramı namazı İstanbul'da saat kaçta kılınacak? Diyanet takvimi!

"BU BAYRAM HERKES KENDİ ŞEKERİNİ, TATLISINI YİYECEK"

Bayram alışverişine çıkan Nurhan Çetinkaya, eski ramazan heyecanın salgın nedeniyle yaşanamadığını dile getirerek, "Bugün arife, yani yarım gün, herkes işten çıkar doğru çarşı pazar alışverişine giderdi. Mahmutpaşa'da yürüyemezdiniz. Ama bu pandemi belası esnafın ve halkın belini büktü. Bizim gibi görev belgesi olanlar burada alışverişini yaptılar." dedi.

Kuruyemiş, kahve ve tatlı aldığını belirten Çetinkaya, "Bu bayram herkes kendi şekerini, tatlısını yiyecek. Ama gönüller bir olacak. Bu bayram sarılamayacağız, el öpemeyeceğiz ama yine bir coşkuyla kutlayalım. Gelecek yıllarda, aşılardan sonra daha da rahatlarız. Yine burası (Eminönü) hak ettiği coşkuyu, kalabalığı alır. Esnafın yüzü gülmüyor. Bir çok dostumuz da gelemiyor. Gelenler şanslıyız." diye konuştu.