12 Mayıs 2021, Çarşamba
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Hatay bayram namazı saati 13 Mayıs: Hatay'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet açıkladı

Hatay'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınacak. Bu gelişmelerin ardından Hatay'da bayram namazı için camiler hazırlandı. Diyanet tarafından ile ilgili açıklama geldi. Peki, Hatay'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 13 Mayıs Hatay bayram namazı saati...

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Giriş Tarihi: 12.05.2021
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Hatay bayram namazı saati 13 Mayıs: Hatay'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet açıkladı

, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan'a özel sitesinde yer alan duyuruya göre, Hatay bayram namazı saati belli oldu. Belirli kurallar dahilinde camilerde cuma ve vakit namazlarının kılınmaya başlamasının ardından maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlik gösteriliyor. Aynı davranışla bayram namazı da yurt genelinde idrak edilecek. Peki, Hatay'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 13 Mayıs Hatay bayram namazı saati...

HATAY'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in yayımladığı takvime göre, 13 Mayıs'ta Hatay'da bayram namazı saat 06.02'de kılınacak.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

BİRİNCİ REK'AT

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat içlerinden "Sübhaneke suresini okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir: Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur. Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

İKİNCİ REK'AT

6) İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır, sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir.

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ

Hem Ramazan Bayramında hem de Kurban Bayramının sabahında, Müslüman erkekler cemaatle birlikte namaz kılar. Topluca kılınan bayram namazı, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirir.

Bayramın kelime anlamı; sevinç ve ortak bir olguyu beraber kutlamaktır. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramının birinci gününde sabah saatlerinde cemaatle bayram namazı kılınır.

Bayram namazı sayesinde, birçok Müslüman bir araya gelir. Namazın ardından cami bahçesinde cemaat bayramlaşır. Böylelikle toplum arasında birlik ve beraberlik olgusu güçlenir.

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