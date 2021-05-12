13 Mayıs bayram hutbesi: Ramazan Bayramı namazı hutbesi nasıl yapılır? 2021 Diyanet bayram hutbesi Arapça Türkçe

Bayram hutbesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Müslümanlar bayram namazı saatinde camiye gelerek bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp Ramazan Bayramı'nı idrak edecekler. Salgın nedeniyle bayram namazının kılınıp kılınmayacağı merak ediliyordu. Diyanet'in bayram namazı kılınabileceği açıklamasını yapmasının ardından "bayram hutbesi" konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021 Ramazan Bayramı namazı hutbesi nasıl yapılır? Bayram hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet 2021 Arapça ve Türkçe bayram hutbesi...

13 MAYIS 2021 RAMAZAN BAYRAMI HUTBESİ!

Diyanet İşleri tarafından 13 Mayıs 2021 Ramazan Bayramı hutbesi yayımlandı. Bayram hutbesinin konusu "Kudüs'ün Özgür Olduğu Bayramlara" olarak belirlendi. İşte 2021 Ramazan Bayramı hutbesi: