13 Mayıs bayram hutbesi: Ramazan Bayramı namazı hutbesi nasıl yapılır? 2021 Diyanet bayram hutbesi Arapça Türkçe
Bayram namazı hutbesi yayımlandı. 13 Mayıs'ta idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde bayram hutbesinin içeriği merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bayram hutbesi yayımlandı. Bu yıl maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak camilerde bayram namazı kılınabilecek. Peki, 2021 Ramazan Bayramı namazı hutbesi nasıl yapılır? Bayram hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet 2021 Arapça ve Türkçe bayram hutbesi...
Bayram hutbesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Müslümanlar bayram namazı saatinde camiye gelerek bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp Ramazan Bayramı'nı idrak edecekler. Salgın nedeniyle bayram namazının kılınıp kılınmayacağı merak ediliyordu. Diyanet'in bayram namazı kılınabileceği açıklamasını yapmasının ardından "bayram hutbesi" konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021 Ramazan Bayramı namazı hutbesi nasıl yapılır? Bayram hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet 2021 Arapça ve Türkçe bayram hutbesi...
13 MAYIS 2021 RAMAZAN BAYRAMI HUTBESİ!
Diyanet İşleri tarafından 13 Mayıs 2021 Ramazan Bayramı hutbesi yayımlandı. Bayram hutbesinin konusu "Kudüs'ün Özgür Olduğu Bayramlara" olarak belirlendi. İşte 2021 Ramazan Bayramı hutbesi:
Muhterem Müslümanlar!
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da salgın hastalığın gölgesinde buruk bir bayram sevinci yaşıyoruz. Ancak bu bayram sabahında ulu mabetlerin altında buluştuk elhamdülillah. Rabbimizden dileğimiz odur ki tedbirlere riayet ederek geçireceğimiz bu bayram, coşkulu bayramlarımızın müjdecisi olsun. O'nun nusret ve inayet kapılarının ardına kadar açılmasına vesile olsun. "Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık vardır."[1] ayet-i kerimesi, Müslümanlar ve tüm insanlık için tecelli etsin.
Aziz Müminler!
Bayramlar, yıkılan gönülleri tamir etme, ülfet, ünsiyet ve muhabbet köprüleri kurma günleridir. Öyleyse, hastalığın yayılmasına sebep olmamak ve kul hakkına girmemek için bu bayram da ziyaretlerimizi erteleyelim. Ancak iletişim imkânlarımızı kullanarak ana babamızla, dost, akraba ve komşularımızla bayramlaşıp hallerini ve hatırlarını soralım. Bir arada olamasak da manen yanlarında olduğumuzu hissettirelim. Bayram günlerini küskünlükleri ve dargınlıkları sonlandırmak için fırsat bilelim. Ramazan-ı şerifte kazandığımız güzel alışkanlıklarımızı kaybetmemeye özen gösterelim.
Kıymetli Müslümanlar!
Bu bayram, mahzunuz; çünkü ismiyle mukaddes, çevresiyle mübarek kılınmış Kudüs yaralıdır. Mescid-i Aksâ'ya ve Filistinli kardeşlerimize karşı azgın ve zorba bir topluluğun barbarca saldırılarına şahit oluyoruz. Bu bayram hüzünlüyüz; zira hukuku, ahlakı, kutsal değerleri hiçe sayan işgalciler, Kudüs'ün kutsiyetini ve insanlık için değerini ihlal etmektedir. Çocuk, yaşlı, kadın demeden masum canları şehit etmekte, Müslümanların Kudüs'e giriş ve çıkışlarını, Mescid-i Aksâ'da ibadet etme hürriyetlerini engellemektedir. Hâlbuki Rabbimizin buyruğu son derece açıktır: "Allah'ın mescitlerinde O'nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada zillet, ahirette ise büyük azap vardır."
Değerli Müminler!
İnsanlığın en köklü mirasına şahitlik eden Kudüs, bir İslam yurdudur. İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksâ, Müslümanlara aittir. Kudüs meselesi, sadece Filistinlilerin değil bütün Müslümanların ortak meselesidir. Dün olduğu gibi bugün de desteğimiz ve duamız, Filistinli kardeşlerimizin yanındadır. Yüce Rabbim, bu bayram sabahının hürmetine bütün mazlumlara, evlerinden ve yurtlarından çıkarılmış mağdurlara kurtuluş nasip eylesin. Ümmet bilincimizi ve iman kardeşliğimizi pekiştirmeyi bizlere lütfeylesin. Kudüs, Mescid-i Aksâ ve işgal altındaki bütün İslam beldelerinin özgürce kutlayacağı gerçek bayramlara bizleri kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun.
Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in şu hadis-i şerifiyle bitiriyorum: "Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir beden gibidir."
BAYRAM HUTBESİ ARAPÇA YAYIMLANDI MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden Türkçe, Arapça, İngilizce, Rusça ve Almanca olarak hutbeler yayımlanıyor. 2021 Ramazan Bayramı hutbesinin Arapça hali henüz yayımlanmadı.
BAYRAM HUTBESİ İLE CUMA HUTBESİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Bayram hutbesinin Cuma hutbesinden farkı, bayram hutbesini okumaya tekbir ile başlanır ve hutbe namazdan sonra okunur. Cuma hutbesi farz iken, bayram namazında hutbe okumak sünnettir.
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