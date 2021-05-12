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Bayram hutbesi duaları: Ramazan Bayramı hutbesinde hangi dualar okunur? Kaç tekbir getirilir?

Bayram hutbesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bayram hutbesinin konusu "Kudüs'ün Özgür Olduğu Bayramlara" olarak belirlendi. Ramazan Bayramı namazı öncesinde hutbenin yayımlanmasının ardından, hutbede okunması gereken dualar araştırılmaya başlandı. Diyanet'in resmi internet adresi üzerinden bayram hutbesi duaları paylaşıldı. Peki, Ramazan Bayramı hutbesinde hangi dualar okunur? Kaç tekbir getirilir? İşte bayram hutbesi duaları...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 19:35
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Bayram hutbesi duaları: Ramazan Bayramı hutbesinde hangi dualar okunur? Kaç tekbir getirilir?

Bayram hutbesi duaları nelerdir? Bir ay boyunca oruç ibadetiyle geçirilen Ramazan-ı Şerif'in sonuna geldiğimiz şu günlerde bayram namazı için hazırlıklar başladı. Bayram sabahı namaz ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar, bayram hutbesi duaları ile ilgili detayları araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram hutbesi duaları ile ilgili açıklama geldi. Peki, Ramazan Bayramı hutbesinde hangi dualar okunur? Kaç tekbir getirilir? İşte bayram hutbesi duaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bayram hutbesi duaları: Ramazan Bayramı hutbesinde hangi dualar okunur? Kaç tekbir getirilir?

BAYRAM HUTBESİ DUALARI

* Cuma hutbesinde minbere çıkarken birinci, üçüncü, beşinci veya yedinci basamakta okunan dualar okunur.

* Hatip, minbere çıktığında cemaatle beraber üç tekbir getirir. Sonra aşağıdaki şekilde birinci hutbe îrâd edilir:

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Bayram hutbesi duaları: Ramazan Bayramı hutbesinde hangi dualar okunur? Kaç tekbir getirilir?
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Bayram hutbesi duaları: Ramazan Bayramı hutbesinde hangi dualar okunur? Kaç tekbir getirilir?
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Bayram hutbesi duaları: Ramazan Bayramı hutbesinde hangi dualar okunur? Kaç tekbir getirilir?