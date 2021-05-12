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Bayram hutbesi duaları: Ramazan Bayramı hutbesinde hangi dualar okunur? Kaç tekbir getirilir?
Bayram hutbesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bayram hutbesinin konusu "Kudüs'ün Özgür Olduğu Bayramlara" olarak belirlendi. Ramazan Bayramı namazı öncesinde hutbenin yayımlanmasının ardından, hutbede okunması gereken dualar araştırılmaya başlandı. Diyanet'in resmi internet adresi üzerinden bayram hutbesi duaları paylaşıldı. Peki, Ramazan Bayramı hutbesinde hangi dualar okunur? Kaç tekbir getirilir? İşte bayram hutbesi duaları...
Giriş Tarihi: 12.05.2021 19:35
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