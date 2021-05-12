Bayram hutbesi duaları: Ramazan Bayramı hutbesinde hangi dualar okunur? Kaç tekbir getirilir?

Bayram hutbesi duaları nelerdir? Bir ay boyunca oruç ibadetiyle geçirilen Ramazan-ı Şerif'in sonuna geldiğimiz şu günlerde bayram namazı için hazırlıklar başladı. Bayram sabahı namaz ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar, bayram hutbesi duaları ile ilgili detayları araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram hutbesi duaları ile ilgili açıklama geldi. Peki, Ramazan Bayramı hutbesinde hangi dualar okunur? Kaç tekbir getirilir? İşte bayram hutbesi duaları...