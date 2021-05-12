12 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana bayram namazı saati! 13 Mayıs Ramazan Bayramı namazı Adana’da saat kaçta kılınacak?

Adana bayram namazı saati! 13 Mayıs Ramazan Bayramı namazı Adana’da saat kaçta kılınacak?

Gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı sona ererken bayramı karşılamaya hazırlanan Müslüman alemi heyecanla namaz saatlerini araştırır oldu. Koronavirüs tedbirleri alınarak bayram namazının camilerde kılınacağının açıklanmasının ardından ? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. İşte Adanalı vatandaşların merak ettiği bayram namazı saatleri…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
ABONE OL
Adana bayram namazı saati! 13 Mayıs Ramazan Bayramı namazı Adana’da saat kaçta kılınacak?

ne zaman? 13 Mayıs Ramazan Bayramı namazı Adana'da saat kaçta kılınacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Müslüman alemi bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu ve iç huzurunu yaşarken Adana'da yaşayan vatandaşlar bayram namazını saat kaçta kılacaklarını merak ediyor ve araştırıyor. İşte yanıtı…

ADANA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in yayımladığı takvime göre, 13 Mayıs'ta Adana'da bayram namazı saat 06.04'te kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

BİRİNCİ REK'AT

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat içlerinden "Sübhaneke suresini okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir: Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur. Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

İKİNCİ REK'AT

6) İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır, sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında Peygamber efendimiz: "Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teâla, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:' Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.' Sonra der ki: ' Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu bir şey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.' Bu davetten yer ağarana kadar devam eder." şeklinde buyurdu.Ramazan'da bir farzı yerine getirmek, Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay Müslümanın rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır. Ayrıca Ramazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA