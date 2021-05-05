Son dakika: Vebitcoin soruşturmasında flaş gelişme

Muğla'nın Menteşe ilçesinde oturan Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş (41), 23 Nisan'da polis tarafından gözaltına alındı. İlker Baş ile 'hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş ve şirketin 2 çalışanı Berkay Baş ile Aykut Erdoğdu gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Nisan tarihinde sevk edildiği adliyede Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.