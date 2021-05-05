Araştırma yayınlandı! Gece uykusunu alamayanlar kalp krizi veya felç geçirebilir

Daha sonra katılımcıların damar tıkanıklığı ile ilgili kalp rahatsızlığı risklerini inceleyen araştırmacılar, çalışma sonucunda uyku süresi ile kalp sağlığı arasında önemli bir bağlantı olduğunu belirledi.

Uykunun kalp rahatsızlığını tetikleyen etkenler dikkate alındığında genelde göz ardı edildiğini belirten araştırma ekibinin lideri Henry Ford Hastanesi doktoru Kartik Gupta, çalışma sonucunda 6 saatten az veya 7 saatten fazla uyuyan katılımcıların, kalp rahatsızlığıyla ilgili nedenlerden ölüm riskinin daha fazla olduğunu kaydetti.