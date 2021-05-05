TEM'de durdurulan otobüste yakalandılar! 16 kişi...

Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde Kocaeli TEM Otoyolu'nda polis ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsü içerisinde Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından aracı kullanan 2 şoför ve muavinlik yapan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Otobüse ise el koyulması için işlem başlatıldı.

Yakalanan 16 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.