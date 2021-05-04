Son dakika: Pınar Gültekin vahşice katledilmişti! Aile avukatından flaş adım: Reddi hakim itirazına bir itiraz daha

TELEFON ŞİFRE TALEBİNİN REDDİ

İtiraz dilekçesinde katil Avcı'nın telefon şifresiyle ilgili yapılan talebin redddilmesiyle ilgili ayrıca şunları kaydedildi: "CMK 206/3 hükmü hatalı şekilde değerlendirilerek soruşturma aşamasında gündeme gelen maktulün telefonuna ait bilgilerin ve icloud şifresinin celbi hususunda verilen ara karardan rücu istemimize ilişkin olarak cumhuriyet savcısı ve sanık/müdafiilerinin söz konusu delilin toplanmasına ilişkin görüşüne başvurulmuş olması ve akabinde işbu talebimizin reddine karar verilmiş olması, mahkemenin söz konusu talebimizi serbestçe değerlendirmeksizin, adeta sanığın haksız tahrik savunmasına dayanak ararcasına ara karardan rücu talebimizin reddine karar verdiğini göstermekte olduğundan ötürü reddi hakim ve çekilme talebinde bulunulmuş olup bu talebimizin geri çevrilmesine itiraz etmekteyiz."

Avukat Dr. Epözdemir tarafından sunulan dilekçede reddi hakim ve çekilme taleplerinin geri çevrilmesi kararına ilişkin olarak bu kararın itirazen kaldırılması ve reddi hakim talebinin kabul edilmesi istendi.